МВД Грузии: переговоры с захватчиком в Зугдиди продолжаются

Правоохранители еще раз призвали СМИ не показывать территорию банка в прямом эфире

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии продолжает переговоры с захватчиком банка в Зугдиди для освобождения заложников, заявил замглавы МВД Владимир Борцвадзе.

По его словам, в результате переговоров освобождено два заложника.

"Переговоры продолжаются. Министерство внутренних дел и все ведомства делают всё для того, чтобы заложники могли вернуться к семьям. О деталях переговоров я не говорю осознанно", - сказал Борцвадзе журналистам.

Он еще раз попросил СМИ не показывать территорию у банка в прямом эфире.

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. По последним данным, в заложниках 16 человек - сотрудники банка и клиенты.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.