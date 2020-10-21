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Полицейское оцепление у филиала Сакартвелос Банки. Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

МВД Грузии: переговоры с захватчиком в Зугдиди продолжаются

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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (20)
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Правоохранители еще раз призвали СМИ не показывать территорию банка в прямом эфире

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии продолжает переговоры с захватчиком банка в Зугдиди для освобождения заложников, заявил замглавы МВД Владимир Борцвадзе.

По его словам, в результате переговоров освобождено два заложника.

"Переговоры продолжаются. Министерство внутренних дел и все ведомства делают всё для того, чтобы заложники могли вернуться к семьям. О деталях переговоров я не говорю осознанно", - сказал Борцвадзе журналистам.

Он еще раз попросил СМИ не показывать территорию у банка в прямом эфире.

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. По последним данным, в заложниках 16 человек - сотрудники банка и клиенты.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (20)


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