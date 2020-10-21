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Стрельба у офиса "Грузинской мечты": есть раненые

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2225)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201021/249770393/Strelba-u-ofisa-Gruzinskoy-mechty-est-ranenye.html

Подробности об инциденте пока не известны, однако власти заявили о необходимости строгим образом отреагировать на произошедшее

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. У офиса правящей партии в Дманиси (регион Квемо Картли) произошла стрельба, есть раненые, сообщает телеканал Rustavi 2.

Причина инцидента пока не известна, как и информация о том, сколько именно человек ранено.

"Сегодня в Дманиси у офиса нашей партии произошел довольно тяжелый инцидент, провокация. Насколько я знаю, открыли стрельбу, ранены люди. В таких случаях нужно строжайшее реагирование со стороны правоохранителей. У этого нет оправдания, и по отношению к лицам, совершившим преступление, наказание не может быть смягчено ни в какой форме", – сказал исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

На данный момент МВД пока никаких комментариев не делало. Как сказали Sputnik Грузия в пресс-службе, информация о том, по какой статье возбуждено уголовное дело, станет известна в ближайшее время.

Темы:
Происшествия в Грузии (2225)


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