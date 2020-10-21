"Нельзя дискредитировать заложника" – заявление народного защитника Грузии

Как отметила народный защитник, сейчас самое главное – это жизнь и безопасность заложников, сотрудников правоохранительных органов

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария заступилась за заложника, который связался со СМИ по приказу преступника, удерживающего 17 человек в "Банке Грузии" в Зугдиди.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

По словам омбудсмена, сейчас "не время говорить о его политической принадлежности".

"Заложник, вступивший в контакт со СМИ, наиболее уязвим в этой сложной ситуации, так как именно его использует вооруженный человек для общения, проявляет к нему больше "интереса", чем к другим. Психопортрет вооруженного человека, его настоящих намерений никто не знает, поэтому очень опасна кампания, развернутая с целью дискредитации заложника, и заострение внимания на его политической принадлежности", – написала Ломджария на своей странице в Facebook.

Как отметила народный защитник, сейчас самое главное – это жизнь и безопасность заложников, сотрудников правоохранительных органов. Неправильное освещение событий, неправильная расстановка акцентов могут иметь ужасные последствия, считает она.

"Давайте будем солидарны с невиновными людьми и членами их семей, независимо от наших политических взглядов", – заключила омбудсмен.

Уже более шести часов в Зугдиди неизвестный вооруженный преступник удерживает заложников в центре города на улице Гамсахурдия в филиале "Банка Грузии". Он требует от властей полмиллиона долларов и вертолет. В случае невыполнения требований преступник пообещал начать расстреливать заложников.

По данным МВД, с ним ведутся переговоры. В заложниках остаются 15 или 16 человек.

Власти попросили СМИ не показывать кадры спецоперации в прямом эфире и проявить сдержанность.