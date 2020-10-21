Преступник отпустил еще одного заложника в Зугдиди

Заложник был отпущен в результате переговоров правоохранителей с преступником

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Из Банка Грузии в Зугдиди освобожден еще один заложник, сообщает Rustavi2.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

Заложник был отпущен в результате переговоров правоохранителей с преступником. По информации ТВ, к этому времени в заложниках остаются 15 человек - сотрудники банка и клиенты.

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. Преступник требует полмиллиона долларов и вертолет для безопасного ухода с места происшествия.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.