Спецоперация в Зугдиди: все заложники на свободе - ТВ

По информации телекомпании "Имеди", преступник также задержан.
Специоперация в Зугдиди: все заложники на свободе - ТВ Пирвели
По информации телекомпании "Имеди", преступник также задержан.
Преступник, захвативший до 20 заложников в одном из банков в Зугдиди, требует полмиллиона долларов и вертолет
С таким призывом президент страны обратилась к политическим партиям, активно комментирующим ситуацию в Зугдиди
В настоящее время в центре Зугдиди проходит спецоперация по освобождению заложников
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