Спецоперация в Зугдиди: все заложники на свободе - ТВ

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Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий Преступник, захвативший до 20 заложников в одном из банков в Зугдиди, требует полмиллиона долларов и вертолет 13405

Президент Грузии призвала не создавать лишнее напряжение в деле о захвате заложников С таким призывом президент страны обратилась к политическим партиям, активно комментирующим ситуацию в Зугдиди 18