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Полицейские бронемашины. Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

Спецоперация в Зугдиди: все заложники на свободе - ТВ

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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (20)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201021/249771221/Spetsoperatsiya-v-Zugdidi-vse-zalozhniki-na-svobode---TV.html

Специоперация в Зугдиди: все заложники на свободе - ТВ Пирвели

По информации телекомпании "Имеди", преступник также задержан.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (20)


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