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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии призвала не создавать лишнее напряжение в деле о захвате заложников

photo : Gakharia / FB
Происшествия
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (20)
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Sputnik Грузия
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С таким призывом президент страны обратилась к политическим партиям, активно комментирующим ситуацию в Зугдиди

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление по поводу ситуации с захватом заложников в Зугдиди.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

"Я обращаюсь к политическим партиям. В то время, когда на карту поставлены жизни людей и правоохранительные органы пытаются выйти из этой наисложнейшей ситуации без жертв, недопустимо искусственное создание любого дополнительного напряжения, которое усложняет задачу правоохранителей и ставит под угрозу мирное освобождение заложников. Я также призываю СМИ принять во внимание просьбу правоохранительных органов и предоставлять информацию общественности так, чтобы не мешать оперативным действиям", – говорится в заявлении на странице Зурабишвили в Facebook.

Полицейское оцепление у филиала Сакартвелос Банки. Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
МВД Грузии: переговоры с захватчиком в Зугдиди продолжаются

Уже более семи часов в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) неизвестный вооруженный преступник удерживает заложников в центре города на улице Гамсахурдия в филиале "Банка Грузии". Он требует от властей полмиллиона долларов и вертолет. В случае невыполнения требований преступник пообещал начать расстреливать заложников.

По данным МВД, с ним ведутся переговоры. В заложниках остаются 15 или 16 человек.

Власти попросили СМИ не показывать кадры спецоперации в прямом эфире и проявить сдержанность.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (20)
Теги:
захват заложников, Зугдиди, Грузия, Саломе Зурабишвили


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