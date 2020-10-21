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Здание филиала Сакартвелос Банки. Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

Захватчик в Зугдиди получил полмиллиона долларов и уехал с заложниками

© Sputnik / STRINGER
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Сразу несколько телеканалов показали кадры, как захватчик выходит, прикрываясь  заложниками - все мужчины

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Преступник в Зугдиди, который захватил заложников в банке, покинул место преступления вместе с тремя заложниками.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

"Нас всех, за исключением троих человек, отпустили. Представитель полиции принес деньги..." - написал в Фейсбук один из заложников, Ираклий Кварацхелия, который ранее выходил на связь с журналистами с позволения захватчика и озвучивал его требования в прямом эфире. 

Полицейские бронемашины. Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
Спецоперация в Зугдиди: почти все заложники на свободе

Кварацхелия сообщил, что его, вместе со всеми освобожденными, забрали на допрос в местное отделение полиции для дачи показаний.

Сразу несколько телеканалов показали кадры, как захватчик выходит, прикрываясь  заложниками - все мужчины. У троих, которые используются как щит, связаны руки. А четвертый - полицейский. У него руки свободны, он идет сзади, в руках - небольшая сумка, предположительно, с деньгами.

На кадрах видно, как преступник держит в вытянутой руке гранату. Одновременно полиция выводит с оцепленной территории женщин, освобожденных из заложников. 

Версия СМИ - начальник краевой полиции добровольно сдался в заложники в ходе переговоров. Местные журналисты утверждают, что узнали его лицо на кадрах. 

Где сейчас находится преступник с заложниками, предположительно, он все еще удерживает троих, с которыми вышел из здания, - неизвестно. Комментариев от МВД пока нет. 

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. Преступник требует полмиллиона долларов и вертолет для безопасного ухода с места происшествия.

К этому времени в здании банка работают правоохранители, территория вокруг банка остается оцепленной.



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