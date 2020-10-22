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Мцхетский региональный суд

Дело об убийстве футболиста: один из несовершеннолетних обвиняемых выразил недоверие суду

© Sputnik / STRINGER
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Гибель 19-летнего грузинского футболиста (70)
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На следующем судебном заседании, которое запланировано на 23 октября, сторона обвинения выступит с заключительным словом

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В Мцхетском районном суде опросили одного из несовершеннолетних обвиняемых, проходящих по громкому делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, сообщает Первый канал.

Георгий Шакарашвили
photo : Shakarashvili Anni / FB
Судьбу части обвиняемых по делу Шакарашвили решат присяжные

Как заявил адвокат обвиняемого в групповом насилии Ростом Кереселидзе, его подзащитный дал исчерпывающую информацию о событиях той злосчастной ночи, свидетелем которых он стал.

"Его показания полностью соответствуют событиям той ночи, что прямо опровергает версию прокуратуры в связи с тем, что якобы Г. М. заранее организовал это групповое деяние, за которым последовали насильственные действия", – сказал Кереселидзе.

По словам адвоката, согласно показаниям, подтверждается, что его подзащитный не имел никаких намерений ничего организовывать. С его стороны не было осуществлено ни одного телефонного звонка для того, чтобы ночью 18 июня собрать определенное количество людей в связи с противоправными действиями.

Как заявила прокурор Нана Гугутишвили, эти показания не вызывают доверия.

"Свидетель, отвечая на все основные вопросы, говорил, что не помнит. Несмотря на то, что он передвигался вместе с Л. Ш., и речь идет о 31 телефонном звонке в процессе передвижения. По какой-то причине свидетель не мог вспомнить ни важных звонков, ни подробностей, ни лиц, с которыми он разговаривал", – заявила прокурор.

Также планировался опрос еще одного несовершеннолетнего, но тот отказал в даче показаний, ссылаясь на недоверие к суду.

Георгий Шакарашвили
photo : Shakarashvili Anni / FB
В убийстве виновны все пятеро – прокурор по делу Шакарашвили сделал заявление

На следующем судебном заседании, которое запланировано на 23 октября, сторона обвинения выступит с заключительным словом.

По делу Шакарашвили задержаны 17 человек, пять из них обвиняются в его убийстве, а остальные – в групповом насилии.

Часть процессов проходит в закрытом режиме из-за того, что среди обвиняемых есть несовершеннолетие.

Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви. Экспертиза установила, что молодой спортсмен захлебнулся в воде, но на теле имелись многочисленные повреждения, полученные при жизни. По версии следствия, обвиняемые загнали Шакарашвили к реке, жестоко избили, а после бросили еще живого в реку.

Темы:
Гибель 19-летнего грузинского футболиста (70)
Теги:
Грузия, Георгий Шакарашвили


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