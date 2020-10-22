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Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

Освобождены 43 заложника, спецоперация продолжается - заявление МВД Грузии

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201022/249773280/Spetsoperatsiya-v-Zugdidi-prodolzhaetsya-MVD-rasprostranilo-zayavlenie.html

МВД Грузии наконец распространило информацию о ходе спецоперации в Зугдиди, которая не внесла впрочем ясности в то, где находится преступник и трое заложников, которые находятся вместе с ним.

Несколько десятков заложников, захваченных в среду в одном из филиалов Банка Грузии в Зугдиди, освобождены и находятся в безопасном месте, говорится в заявлении МВД Грузии.

"На этом этапе 43 взятых во время вооруженного нападения на банк заложника освобождены и их полиция перевела на безопасную территорию", - говорится в заялвении.

Отмечается, что специальные оперативно-розыскные мероприятия правоохранительных органов на месте еще не завершены и активно продолжаются. МВД призвало всех воздерживаться от распространения непроверенной информации, которая может помешать работе.



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