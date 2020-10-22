Освобождены 43 заложника, спецоперация продолжается - заявление МВД Грузии

МВД Грузии наконец распространило информацию о ходе спецоперации в Зугдиди, которая не внесла впрочем ясности в то, где находится преступник и трое заложников, которые находятся вместе с ним.

Несколько десятков заложников, захваченных в среду в одном из филиалов Банка Грузии в Зугдиди, освобождены и находятся в безопасном месте, говорится в заявлении МВД Грузии.

"На этом этапе 43 взятых во время вооруженного нападения на банк заложника освобождены и их полиция перевела на безопасную территорию", - говорится в заялвении.

Отмечается, что специальные оперативно-розыскные мероприятия правоохранительных органов на месте еще не завершены и активно продолжаются. МВД призвало всех воздерживаться от распространения непроверенной информации, которая может помешать работе.