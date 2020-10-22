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Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

Все заложники в Зугдиди освобождены – СМИ

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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (21)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201022/249773512/Vse-zalozhniki-v-Zugdidi-osvobozhdeny---SMI.html

Многочасовая операция по освобождению заложников завершилась к рассвету - в ближайшие часы ожидается заявление МВД

ТБИЛИСИ, 22 окт - Sputnik. Трое заложников, вместе с начальником краевой полиции Автандилом Галдава, которыми как щитом прикрывался преступник в Зугдиди, уже находятся на свободе, сообщил Первый канал.

По данным телеканала, они доставлены в одно из отделений полиции. Судьба преступника на данный момент неизвестна. МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.

Ранее полиция сообщила об освобождении 43 человек, заявив, что следственные мероприятия продолжаются.

Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, днем в среду захватил в заложники несколько десятков человек в отделении Банка Грузии в Зугдиди. Он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности, угрожая взорвать гранату.

В ходе переговоров, для проведения которых в Зугдиди прибыл глава МВД, удалось добиться освобождения почти всех заложников. К десяти вечера полиция дала возможность преступнику покинуть здание в сопровождении трех заложников, которыми он прикрывался, как живым щитом. 

 

 

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (21)


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