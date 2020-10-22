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Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди

Герой спецоперации в Зугдиди: со мной и с заложниками все в порядке

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (25)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201022/249774155/Geroy-spetsoperatsii-v-Zugdidi-so-mnoy-i-s-zalozhnikami-vse-v-poryadke.html

Директора краевого департамента полиции Самегрело - Земо Сванети Автандила Галдава героем окрестили пользователи соцсетей, оценив его мужество и самоотверженность

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Директор краевого департамента полиции Самегрело - Земо Сванети МВД Грузии Автандил Галдава заявил журналистам, что и он, и заложники чувствуют себя хорошо.

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Вооруженный гранатой и автоматом неизвестный мужчина 21 октября ворвался в здание Банка Грузии на западе страны, в городе Зугдиди и взял в заложники более 40 человек. Преступник, одетый в военную форму и в балаклаву, потребовал от властей 500 тысяч долларов, машину или вертолет, а также гарантии своей безопасности.

Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
МВД Грузии: заложники на свободе, преступник в розыске

Спецоперация по освобождению заложников продолжалась более семи часов. После долгих переговоров, в которых участвовал лично глава МВД, сотрудники правоохранительных органов выдали преступнику деньги. Поздно вечером в сопровождении трех заложников и одного полицейского захватчик покинул здание банка. На данный момент все заложники освобождены, а захватчик в розыске.

О других деталях Галдава с журналистами не говорил. После освобождения Галдава вместе с двумя остальными заложниками находился в отделении полиции Цаленджиха.

Галдава добровольно заменил собой большую часть захваченных террористом в Банке Грузии людей. Соцсеть взорвалась его фотографиями, его называли героем.

В отделении полиции Цаленджиха находился и заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе. По его словам, состояние здоровья всех заложников стабильное.

"Никто не пострадал. С каждым заложником идут следственные мероприятия", - заявил Борцвадзе.

Вооруженный преступник освободил трех заложников в лесу у села Кирцхи в Чхороцкуйском районе и скрылся.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (25)


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