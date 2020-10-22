Пострадавшие в Дманиси активисты "Грузинской мечты" остаются в больнице

Накануне вечером у офиса правящей партии в Дманиси произошла стрельба, по предварительной информации, стрельбу открыли несколько лиц в нетрезвом состоянии

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Активисты правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", раненые во время перестрелки у офиса партии в Дманиси (Квемо Картли), остаются в больнице, сообщает телеканал Rustavi 2.

У офиса правящей партии в Дманиси накануне вечером произошла стрельба. По предварительной информации, несколько лиц в нетрезвом состоянии вступили в конфликт с активистами "Грузинской мечты" и открыли стрельбу. О состоянии пострадавших медики не дают никаких комментариев.

"Как я знаю, стреляли, есть раненые. На подобное должно быть жесточайшее реагирование правоохранительных органов. У этого нет оправдания и нельзя, чтобы были послабления в какой-либо форме для этих лиц. Соответственно, они должны понести жесточайшую ответственность", – заявил глава предвыборного штаба правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Министерство внутренних дел Грузии пока не делало официального заявления по поводу случившегося, хотя уголовное дело возбуждено и следствие начато.