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Патрульная полиция

Пострадавшие в Дманиси активисты "Грузинской мечты" остаются в больнице

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2226)
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Накануне вечером у офиса правящей партии в Дманиси произошла стрельба, по предварительной информации, стрельбу открыли несколько лиц в нетрезвом состоянии

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Активисты правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", раненые во время перестрелки у офиса партии в Дманиси (Квемо Картли), остаются в больнице, сообщает телеканал Rustavi 2.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Стрельба у офиса "Грузинской мечты": есть раненые

У офиса правящей партии в Дманиси накануне вечером произошла стрельба. По предварительной информации, несколько лиц в нетрезвом состоянии вступили в конфликт с активистами "Грузинской мечты" и открыли стрельбу. О состоянии пострадавших медики не дают никаких комментариев.

"Как я знаю, стреляли, есть раненые. На подобное должно быть жесточайшее реагирование правоохранительных органов. У этого нет оправдания и нельзя, чтобы были послабления в какой-либо форме для этих лиц. Соответственно, они должны понести жесточайшую ответственность", – заявил глава предвыборного штаба правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Министерство внутренних дел Грузии пока не делало официального заявления по поводу случившегося, хотя уголовное дело возбуждено и следствие начато.

Темы:
Происшествия в Грузии (2226)


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