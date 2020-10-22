Гварамия о захвате заложников в Зугдиди: мы знаем все и обнародуем информацию

По словам гендиректора "Мтавари", правоохранительные органы узнали о нападении из их источников и именно по просьбе МВД журналисты канала не заговорили о подробностях дела публично

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, с кем накануне связался захватчик заложников в Зугдиди, утверждает, что обладает данными по делу о нападении на филиал Банка Грузии и обещает опубликовать детали позже.

Вооруженный гранатой и автоматом неизвестный мужчина 21 октября ворвался в здание Банка Грузии на западе страны, в городе Зугдиди, и взял в заложники более 40 человек. Преступник, одетый в военную форму и в балаклаву, потребовал от властей 500 тысяч долларов, машину или вертолет, а также гарантии своей безопасности.

Спецоперация по освобождению заложников продолжалась более семи часов. После долгих переговоров, в которых участвовал лично глава МВД, сотрудники правоохранительных органов выдали преступнику деньги. Поздно вечером в сопровождении трех заложников и одного полицейского захватчик покинул здание банка. На данный момент все заложники освобождены, а захватчик в розыске.

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Что касается Ники Гварамия, то именно с ним преступник связался сначала в соцсетях, а потом в прямом эфире через одного из заложников - Ираклия Кварацхелия, и выдвинул свои требования.

"Мы знаем все: кто, где, что и когда. Сегодня мы весь день сотрудничаем с полицией, обо всем они узнали у нас, они вообще не были в курсе. Мы знаем, как все это происходит и на данный момент. Сегодня по просьбе полиции мы не говорили обо всем этом публично. Мы приняли во внимание общественный интерес. Завтра обязательно обнародуем все и, надеюсь, если правительство Грузии не поблагодарит нас, то хотя бы извинится", - написал Гварамия на своей странице в соцсети Facebook.

После сообщений о ЧП в стране заговорили о политическом подтексте преступления, которое произошло за 10 дней до выборов в парламент Грузии. К примеру, в Зугдиди лидер оппозиционной "Европейской Грузии" Гиги Угулава появился на месте происшествия и предложил обменять себя на заложников. Кроме того, ряд оппозиционеров обвинили власти в ухудшении криминогенной ситуации в стране.

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявления представителей оппозиции назвали политическим мародерством. По словам исполнительного секретаря и главы избирательного штаба партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, конкретные оппозиционные силы попытались использовать событие в Зугдиди для написания себе политических очков. Он также назвал тревожными и преступными действия СМИ, которые включили в прямой эфир заложника для озвучивания требований преступника.

Тем временем в Сети появилась фотография вышеупомянутого заложника Ираклия Кварацхелия - на снимке мужчина стоит рядом с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является кандидатом в премьер-министры от блока "Сила в единстве".