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Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди

Что происходит у Банка Грузии в Зугдиди, в котором держали заложников

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (27)
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Следственные действия в банке завершены, полиция разрешила журналистам войти на территорию и осмотреть место захвата заложников

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В здании филиала Банка Грузии в Зугдиди, где вчера вооруженный преступник захватил заложников, завершились следственные мероприятия.

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Только сегодня утром съемочные группы и представителей СМИ подпустили близко к зданию банка. Накануне территория была оцеплена специальной лентой, усилены меры безопасности.

К этому времени филиал банка в Зугдиди закрыт для клиентов. Они могут воспользоваться лишь банкоматами и аппаратами быстрого зачисления, которые расположены у входа здание. А центральная дверь опечатана.

Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
МВД Грузии: заложники на свободе, преступник в розыске

Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, днем в среду захватил в заложники несколько десятков человек в отделении Банка Грузии в Зугдиди. Он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности, угрожая взорвать гранату.

В ходе переговоров, для проведения которых в Зугдиди прибыл глава МВД, удалось добиться освобождения почти всех заложников. К десяти вечера полиция дала возможность преступнику покинуть здание в сопровождении директор краевого департамента полиции Самегрело - Земо Сванети МВД Грузии Автандила Галдава и трех заложников, которыми он прикрывался как живым щитом. Все заложники, захваченные напавшим на банк в Зугдиди, к утру четверга были освобождены.

Преступник освободил трех заложников в лесу у села Кирцхи в Чхороцкуйском районе и скрылся. Он объявлен в розыск.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (27)


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