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Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди

Банк Грузии благодарит за поддержку

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (30)
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Sputnik Грузия
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Филиал банка в Зугдиди, где произошел захват заложников, временно не работает, но очень скоро снова начнет принимать клиентов

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Банк Грузии распространил заявление, в котором благодарит всех за поддержку.

В здании филиала Банка Грузии в Зугдиди, где вчера вооруженный преступник захватил заложников, завершились следственные мероприятия. Накануне территория была оцеплена специальной лентой, усилены меры безопасности. К этому времени филиал банка в Зугдиди временно закрыт для клиентов.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Что происходит у Банка Грузии в Зугдиди, в котором держали заложников

"Все сотрудники, клиенты и полицейские, причастные ко вчерашним событиям, теперь находятся в безопасности и все здоровы. Мы обязательно найдем способ, чтобы скоро вернуть жизнь каждого из них в обычное русло. Спасибо за поддержку", - говорится в заявлении.

Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, днем в среду захватил в заложники несколько десятков человек в отделении Банка Грузии в Зугдиди. Он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности, угрожая взорвать гранату.

В ходе переговоров, для проведения которых в Зугдиди прибыл глава МВД, удалось добиться освобождения почти всех заложников. К десяти вечера полиция дала возможность преступнику покинуть здание в сопровождении директор краевого департамента полиции Самегрело - Земо Сванети МВД Грузии Автандила Галдава и трех заложников, которыми он прикрывался как живым щитом. Все заложники, захваченные напавшим на банк в Зугдиди, к утру четверга были освобождены.

Преступник освободил трех заложников в лесу у села Кирцхи в Чхороцкуйском районе и скрылся. Он объявлен в розыск.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (30)


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