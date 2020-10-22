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Работа вневедомственной охраны московской полиции

Нож как последний аргумент: в Квемо Картли 16-летний подросток обвиняется в убийстве

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Темы:
Преступность в Грузии (1169)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201022/249776744/Nozh-kak-posledniy-argument-v-Kvemo-Kartli-16-letniy-podrostok-obvinyaetsya-v-ubiystve.html

Подросток уже задержан. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы от семи до 15 лет

ТБИЛИСИ, 22 окт - Sputnik. В селе Марткопи Гардабанского муниципалитета (регион Квемо-Картли) произошло убийство, полиция по горячим следам задержала несовершеннолетнего подозреваемого, информацию распространяет пресс-служба МВД Грузии.

Следствие установило, что 16-летний подросток во время ссоры нанес несколько ударов холодным оружием 19-летнему односельчанину. Он скончался по дороге в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство."

Максимальное наказание за преступление составляет от семи до 15 лет лишения свободы.

Темы:
Преступность в Грузии (1169)


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