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Сотрудники полиции на месте чрезвычайного происшествия

В Кобулети напали на инкассатора

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Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201022/249776929/V-Kobuleti-napali-na-inkassatorov.html

Накануне близ этого района, в городе Зугдиди, произошло громкое нападение на банк, с захватом заложников и спецоперацией, которая длилась более семи часов

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В городе Кобулети (регион Аджария) совершено нападение на частного охранника инкассаторской компании, сообщает Formula со ссылкой на МВД страны.

Руководитель Центра по исследованию терроризма и политического насилия Бадри Начкебия
© photo: Sputnik
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Украденная сумма неизвестна. Само ограбление произошло на территории, прилегающей к Банку Грузии. Однако, как отмечают в МВД, оно не имеет отношения к данному банку. 

Накануне вооруженный гранатой и автоматом неизвестный мужчина ворвался в здание Банка Грузии на западе страны, в городе Зугдиди, и взял в заложники более 40 человек.

Преступник, одетый в военную форму и в балаклаву, потребовал от властей 500 тысяч долларов, машину или вертолет, а также гарантии своей безопасности.

Спецоперация по освобождению заложников продолжалась более семи часов. После долгих переговоров, в которых участвовал лично глава МВД. Поздно вечером в сопровождении трех заложников и одного полицейского захватчик покинул здание банка с сумкой, в которой, предположительно, были деньги. На данный момент все заложники освобождены, а захватчик в розыск.



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