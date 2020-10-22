В Кобулети напали на инкассатора

Накануне близ этого района, в городе Зугдиди, произошло громкое нападение на банк, с захватом заложников и спецоперацией, которая длилась более семи часов

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В городе Кобулети (регион Аджария) совершено нападение на частного охранника инкассаторской компании, сообщает Formula со ссылкой на МВД страны.

Украденная сумма неизвестна. Само ограбление произошло на территории, прилегающей к Банку Грузии. Однако, как отмечают в МВД, оно не имеет отношения к данному банку.

Накануне вооруженный гранатой и автоматом неизвестный мужчина ворвался в здание Банка Грузии на западе страны, в городе Зугдиди, и взял в заложники более 40 человек.

Преступник, одетый в военную форму и в балаклаву, потребовал от властей 500 тысяч долларов, машину или вертолет, а также гарантии своей безопасности.

Спецоперация по освобождению заложников продолжалась более семи часов. После долгих переговоров, в которых участвовал лично глава МВД. Поздно вечером в сопровождении трех заложников и одного полицейского захватчик покинул здание банка с сумкой, в которой, предположительно, были деньги. На данный момент все заложники освобождены, а захватчик в розыск.