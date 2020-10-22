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Спецназ. Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди

Не должно быть чувства безнаказанности - Гахария о захвате заложников в Зугдиди

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (33)
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Премьер первостепенной задачей МВД после освобождения заложников поставил поимку террориста, поставившего под угрозу жизнь людей

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Сложнейшая ситуации, созданная вчера в Зугдиди, завершилась без жертв, но это была всего лишь первая задача, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседание правительства, комментируя захват заложников в Банке Грузии.

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"Главная задача МВД и правоохранителей незамедлительно, в кратчайшее время задержать совершившего тяжкое преступление человека. Это, безусловно, задача первостепенной важности, которую министерство внутренних дел должно выполнить. Все те законные инструменты, права и возможности, которые есть у них, должны быть использованы для достижения этой цели, чтобы не допустить появления чувства безнаказанности у совершающего подобные преступления человека", - заявил Гахария.

Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
Этот человек был реально опасен - рассказ бывшего заложника в Зугдиди

Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, днем в среду захватил в заложники несколько десятков человек в отделении Банка Грузии в Зугдиди. Он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности, угрожая взорвать гранату.

В ходе переговоров, для проведения которых в Зугдиди прибыл глава МВД, удалось добиться освобождения почти всех заложников. К десяти вечера полиция дала возможность преступнику покинуть здание в сопровождении директор краевого департамента полиции Самегрело - Земо Сванети МВД Грузии Автандила Галдава и трех заложников, которыми он прикрывался как живым щитом. Все заложники, захваченные напавшим на банк в Зугдиди, к утру четверга были освобождены.

Преступник освободил трех заложников в лесу у села Кирцхи в Чхороцкуйском районе и скрылся. Он объявлен в розыск.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (33)


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