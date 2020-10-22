МВД Грузии подтвердило, что захватчик заложников в Зугдиди получил выкуп

Министр внутренних дел подчеркнул, что главной целью властей было, чтобы ни один человек не пострадал во время спецоперации

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Захватчик получил выкуп за заложников, но для полиции главным было спасение людей, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури журналистам.

Днем 21 октября неизвестный мужчина, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Спецоперация по освобождению заложников продолжалась до утра. Похититель потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. В данный момент все заложники на свободе, а преступник скрылся от правосудия.

"Как вы знаете, в заложниках было 43 человека. Мы, наше министерство, сделали все, чтобы никто не пострадал. Это было нашей главной задачей, которая была согласована с руководством и главой правительства, задачей было сделать все, чтобы ни один человек не пострадал", - сказал Гомелаури.

Глава МВД, отвечая на вопросы представителей СМИ, воздержался от распространения информации о том, сколько денег получил злоумышленник.

"Для нас главной ценностью является человек, деньги значения не имеют, будь то 10 миллионов или 100 миллионов. Требование было выполнено, но сумму я не скажу", - заявил Гомелаури.

Деньги на выкуп предоставил "Банк Грузии".

© Sputnik / STRINGER Спецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди

Говоря о деталях спецоперации, Вахтанг Гомелаури отметил, что начальник департамента полиции Самегрело – Земо Сванети Автандил Галдава, заменивший собой заложников, фактически жертвовал собой, так как никто не знал, вернется ли он живым. Преступник потребовал, чтобы с ним остались трое заложников и полицейский.

"Я хочу выразить благодарность Авто Галдава, он пожертвовал собой. Для меня это тоже было сложным решением, так как никто не знал, вернется он живым или нет. Я принял очень тяжелое решение, оно было тяжелым и для Авто, но он ни секунды не сомневался", - сказал Гомелаури.

Также министр рассказал, что произошло, когда захватчик вышел с Галдава и заложниками из здания.

"Они ехали несколько часов, чтобы он мог скрыться. Мы сделали все, чтобы задержать его, но это было очень сложно, исходя из того, что мы не хотели жертвовать ни одним человеком. Он вышел из машины и скрылся", - сказал Гомелаури.

При этом глава МВД отказался раскрывать детали поисков преступника.

"Исходя из интересов следствия я не могу сказать, где ведутся его поиски. Я скажу, а потом его там не окажется", - сказал Гомелаури.

По его словам, следствие не исключает, что среди заложников могли быть сообщники преступника.