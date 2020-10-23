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Задержанный сотрудниками преступник

Разбойное нападение на депутата сакребуло в Восточной Грузии – задержан один человек

© photo: Sputnik / Vitaly Ankov
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1170)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201023/249783938/Razboynoe-napadenie-na-deputata-sakrebulo-v-Vostochnoy-Gruzii--zaderzhan-odin-chelovek.html

Пустившийся на столь рискованную авантюру мужчина в довольно почтенном возрасте уже задержан, полиция устанавливает и разыскивает его сообщников

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. По горячим следам сотрудники полиции задержали в Карели (Восточная Грузия) ранее неоднократно судимого 63-летнего гражданина Грузии по обвинению в групповом разбое, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Следствием установлено, что обвиняемый вместе со своими сообщниками, на автомобильной дороге недалеко от села Летети в Карельском муниципалитете напал на 37-летнего мужчину и, угрожая ему холодным оружием, отняли у него автомобиль марки Toyota Land Cruiser.

По данным Первого канала, жертвой разбойного нападения оказался депутат местного органа самоуправления - сакребуло Карели.

Полиция обнаружила угнанную машину в районе села Осиаури Хашурского муниципалитета. Комплексные следственные действия по делу продолжаются.

Следствие идет по статье УК Грузии - "разбой". Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1170)


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