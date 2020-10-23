Разбойное нападение на депутата сакребуло в Восточной Грузии – задержан один человек

Пустившийся на столь рискованную авантюру мужчина в довольно почтенном возрасте уже задержан, полиция устанавливает и разыскивает его сообщников

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. По горячим следам сотрудники полиции задержали в Карели (Восточная Грузия) ранее неоднократно судимого 63-летнего гражданина Грузии по обвинению в групповом разбое, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Следствием установлено, что обвиняемый вместе со своими сообщниками, на автомобильной дороге недалеко от села Летети в Карельском муниципалитете напал на 37-летнего мужчину и, угрожая ему холодным оружием, отняли у него автомобиль марки Toyota Land Cruiser.

По данным Первого канала, жертвой разбойного нападения оказался депутат местного органа самоуправления - сакребуло Карели.

Полиция обнаружила угнанную машину в районе села Осиаури Хашурского муниципалитета. Комплексные следственные действия по делу продолжаются.

Следствие идет по статье УК Грузии - "разбой". Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.