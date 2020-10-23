Стрельба в Тбилиси – мужчину застрелили прямо в машине

В мужчину средних лет, который сидел в своей машине, неизвестный выстрелил несколько раз. Он скончался на месте

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. В Тбилиси на улице Сараджишвили мужчина средних лет застрелен в собственной машине.

По словам очевидцев, они слышали пять-шесть выстрелов. Стрелявший сумел тут же скрыться.

Машина, в которой сидел мужчина, была припаркована возле пекарни. По всей видимости мужчина собирался купить хлеб, но не успел выйти из машины, как по нему открыли стрельбу.

В МВД Грузии подтвердили информацию. Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "убийство" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".

На месте происшествия в данное время работают криминалисты.