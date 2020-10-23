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На магазин грузинского дизайнера в Тбилиси совершено нападение

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1173)
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Sputnik Грузия
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Подростки ворвались в магазин, однако забрать что-либо грабители не успели – помешала сигнализация, которая сразу же сработала

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Двое подростком пытались обокрали ювелирный магазин грузинского дизайнера Звиада Циколия, который сам сообщил об инциденте на своей странице в Facebook.

Владелец магазина опубликовал видео с камер, которые зафиксировали, как двое молодых людей ворвались в магазин. Попытка ограбления произошла на "Ватных рядах" в центре Тбилиси.

На кадрах видно, как один из них подходит к кассе, а второй разбивает стекло. Однако забрать что-либо грабители не успели – помешала сигнализация, которая сразу же сработала.

"Когда следует решать проблему несовершеннолетних?", - задался вопросом Циколия.

Звиад Циколия - успешный грузинский промышленный дизайнер. В 1993 году стал главным конструктором авиакомпании "Эйр Джорджия". В разные года работал над успешными проектами. Имел значительное достижение на автосалоне во Франкфурте, где представил полномасштабную модель "Bugatti". Далее получил приглашение от Peugeot в качестве консультанта.

В 2007 году он участвовал в конкурсе элегантности, выставке Villa D'Este и Женевском международном автосалоне. С этого же года - главный конструктор японской компании "DCI". С 2010 года он является главным конструктором грузинского конструкторского бюро "Дельта", где спроектировал первый грузинский бронетранспортёр Didgori 914.

Темы:
Преступность в Грузии (1173)


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