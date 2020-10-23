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Торговый центр City Mall в районе Сабуртало

В Тбилиси эвакуировали торговый центр из-за задымления

photo : City Mall / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2227)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201023/249792000/V-Tbilisi-evakuirovali-torgovyy-tsentr-iz-za-zadymleniya.html

Несмотря на то, что инцидент к этому времени исчерпан, на месте остаются пожарные для контроля ситуации

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Из-за короткого замыкания и задымления на четвертом этаже одного из крупных торговых центров City Mall эвакуировали посетителей.

На место происшествия прибыла одна бригада пожарных спасателей.

К этому времени инцидент ликвидирован, на месте остаются пожарные для контроля ситуации.

Темы:
Происшествия в Грузии (2227)


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