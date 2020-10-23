В Тбилиси эвакуировали торговый центр из-за задымления

Несмотря на то, что инцидент к этому времени исчерпан, на месте остаются пожарные для контроля ситуации
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Из-за короткого замыкания и задымления на четвертом этаже одного из крупных торговых центров City Mall эвакуировали посетителей.
На место происшествия прибыла одна бригада пожарных спасателей.
К этому времени инцидент ликвидирован, на месте остаются пожарные для контроля ситуации.
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