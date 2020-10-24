Разбойное нападение на востоке Грузии: пострадал иностранный бизнесмен

Нападавшие связали семью, унесли телефоны, ноутбуки и 11 тысяч лари, а также угнали автомобиль

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. В районе Тетрицкаро пострадал от разбоя бизнесмен из Новой Зеландии и его семья, заявил представитель мэра Цалкинского района Звиад Хапава в эфире телеканала TV Formula.

По данным мэра, разбойники напали на бизнесмена и его супругу, гражданку Китая.

"К ним в дом зашли два человека, все в черном, в полицейских кепках. Они представились сотрудниками полиции, и хозяева их впустили. В доме они достали оружие и, угрожая убить супругов, потребовали денег. Они связали всю семью и унесли телефоны, ноутбуки и 11 тысяч лари, а также угнали автомобиль", – сказал Хапава.

В МВД Грузии информацию мэра о разбойном нападении подтвердили, заявив, что уголовное дело уже возбуждено.