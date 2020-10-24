16:31 24 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8137
  • 100 RUB4.2174
  • USD3.2202
Поиск
Патрульная полиция

Разбойное нападение на востоке Грузии: пострадал иностранный бизнесмен

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1175)
65503
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/18/249793646.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201024/249793982/Razboynoe-napadenie-na-vostoke-Gruzii-postradal-inostrannyy-biznesmen.html

Нападавшие связали семью, унесли телефоны, ноутбуки и 11 тысяч лари, а также угнали автомобиль

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. В районе Тетрицкаро пострадал от разбоя бизнесмен из Новой Зеландии и его семья, заявил представитель мэра Цалкинского района Звиад Хапава в эфире телеканала TV Formula.

По данным мэра, разбойники напали на бизнесмена и его супругу, гражданку Китая.

"К ним в дом зашли два человека, все в черном, в полицейских кепках. Они представились сотрудниками полиции, и хозяева их впустили. В доме они достали оружие и, угрожая убить супругов, потребовали денег. Они связали всю семью и унесли телефоны, ноутбуки и 11 тысяч лари, а также угнали автомобиль", – сказал Хапава.

В МВД Грузии информацию мэра о разбойном нападении подтвердили, заявив, что уголовное дело уже возбуждено.

Темы:
Преступность в Грузии (1175)
Теги:
происшествия, преступность, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
Освобождение заложников в Зугдиди: таких фото вы еще не видели
“Соревнования в большей нелюбви к России” - как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
"Соревнования в большей нелюбви к России" - реакция Москвы на предвыборные дебаты в США
Как торгует Грузия в период пандемии
Как торгует Грузия в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться