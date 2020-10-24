МВД Грузии раскрыло разбойное нападение на заправку на западе страны

Теперь нападавшим, которых удалось поймать в Тбилиси, грозит от 6 до 9 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух человек за групповое разбойное нападение на бензозаправочную станцию в Зугдидском районе и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Следствие установило, что обвиняемые 23 октября напали на оператора заправки в селе Ингири и, угрожая физической расправой, забрали деньги и скрылись с места происшествия.

Обвиняемых удалось поймать в Тбилиси, у них изъяли часть добытой разбоем суммы.

Теперь им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы в случае обвинительного приговора суда.