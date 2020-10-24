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Патрульная полиция - следователи и криминалисты

МВД Грузии раскрыло разбойное нападение на заправку на западе страны

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1174)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201024/249794057/MVD-Gruzii-raskrylo-razboynoe-napadenie-na-zapravku-na-zapade-strany.html

Теперь нападавшим, которых удалось поймать в Тбилиси, грозит от 6 до 9 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух человек за групповое разбойное нападение на бензозаправочную станцию в Зугдидском районе и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Следствие установило, что обвиняемые 23 октября напали на оператора заправки в селе Ингири и, угрожая физической расправой, забрали деньги и скрылись с места происшествия.

Обвиняемых удалось поймать в Тбилиси, у них изъяли часть добытой разбоем суммы.

Теперь им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы в случае обвинительного приговора суда.

Темы:
Преступность в Грузии (1174)
Теги:
преступность, МВД Грузии


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