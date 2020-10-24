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Патрульная полиция

Нападение на инкассатора на западе Грузии раскрыто

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1176)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201024/249797754/Napadenie-na-inkassatora-na-zapade-Gruzii-raskryto.html

Как стало известно правоохранителям, нападавший украл у инкассатора 55 тысяч лари, однако воспользоваться ими не успел

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали обвиняемого в ограблении инкассатора в Кобулети (Аджарская АР), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным ведомства, обвиняемый 22 октября напал на инкассатора компании Debit credit Georgia у сервис-центра Банка Грузии в Кобулети, забрал у него силой 55 тысяч лари и скрылся с места происшествия.

Обвиняемого задержали прямо в Кобулети, деньги он потратить не успел, и их изъяли в качестве улики.

Теперь ему грозит от 7 до 11 лет тюрьмы за грабеж в особо крупном размере.

Темы:
Преступность в Грузии (1176)


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