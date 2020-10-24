Нападение на инкассатора на западе Грузии раскрыто

Как стало известно правоохранителям, нападавший украл у инкассатора 55 тысяч лари, однако воспользоваться ими не успел

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали обвиняемого в ограблении инкассатора в Кобулети (Аджарская АР), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным ведомства, обвиняемый 22 октября напал на инкассатора компании Debit credit Georgia у сервис-центра Банка Грузии в Кобулети, забрал у него силой 55 тысяч лари и скрылся с места происшествия.

Обвиняемого задержали прямо в Кобулети, деньги он потратить не успел, и их изъяли в качестве улики.

Теперь ему грозит от 7 до 11 лет тюрьмы за грабеж в особо крупном размере.