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Лесной пожар в горах Сванети

В горах Сванети второй день борются с лесным пожаром

Emergency Management Service / FB
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Темы:
Крупные пожары в Грузии (48)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201024/249797775/V-gorakh-Svaneti-vtoroy-den-boryutsya-s-lesnym-pozharom.html

Пожарные в данное время активно стараются потушить огонь, территория его распространения пока еще неизвестна

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Второй день пожарные пытаются справиться с лесным пожаром у села Латали, к тушению подключился вертолет, говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook.

Пожар начался накануне вечером. В данный момент на месте мобилизовано 150 пожарных из Имерети и Тбилиси.

Огонь распространяется по кустам и сухим иголкам. Территория распространения огня на данный момент неизвестна.

До темноты пожарным помогал также вертолет пограничной полиции.

Темы:
Крупные пожары в Грузии (48)
Теги:
лесной пожар, Пожар, Сванети


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