В горах Сванети второй день борются с лесным пожаром

Пожарные в данное время активно стараются потушить огонь, территория его распространения пока еще неизвестна

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Второй день пожарные пытаются справиться с лесным пожаром у села Латали, к тушению подключился вертолет, говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook.

Пожар начался накануне вечером. В данный момент на месте мобилизовано 150 пожарных из Имерети и Тбилиси.

Огонь распространяется по кустам и сухим иголкам. Территория распространения огня на данный момент неизвестна.

До темноты пожарным помогал также вертолет пограничной полиции.