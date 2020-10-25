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Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли четыре человека

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2229)
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Автомобиль, в котором были члены одной семьи, вылетел за пределы дороги и столкнулся с бетонной конструкцией

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Четыре человека погибли и двое получили различные повреждения в результате автомобильной аварии в муниципалитете Багдати (регион Имеретия).

По информации Первого канала, все находившиеся в автомобиле были членами одной семьи, среди погибших есть несовершеннолетние. Автомобиль вылетел за пределы дороги и столкнулся с бетонной конструкцией.

По данным МВД Грузии, ведется расследование по статье Уголовного кодекса - "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека".

По официальным данным МВД, за шесть месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 203 человека, среди них - десять детей. Всего в этот период в Грузии произошло 2 270 аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

Темы:
Происшествия в Грузии (2229)


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