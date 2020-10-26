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Арестованный в наручниках

В Квемо Картли задержаны подозреваемые в разбойном нападении на иностранцев

© CC BY-SA 2.0 / houstondwiPhotos mp / Handcuffs and a Car
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1178)
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Грабители не смогли уйти далеко, полиция быстро напала на их след и изъяла краденное, им грозит до 12 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Квемо Картли полиция задержала двух подозреваемых в разбойном нападении на иностранцев, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Разбойное нападение на востоке Грузии: пострадал иностранный бизнесмен

В частности, задержаны ранее судимый 33-летний мужчина и его 28-лений сообщник.

Следствие установило, что 23 октября обвиняемые в селе Клдеиси в районе Тетрицкаро незаконно и обманным путем проникли в дом супружеской пары - граждан Китая и Австралии. Преступники связали супружескую пару и двух их детей, и угрожая огнестрельным и холодным оружием, забрали все ценное. Грабители унесли большую сумму денег, лептоп, мобильные телефоны и скрылись с места преступления на машине хозяина дома.

Правоохранители вскоре нашли угнанный пустой автомобиль на территории муниципалитета Тетрицкаро.

В результате следственных мероприятий в качестве улик изъяты часть украденной суммы, лептоп и мобильные телефоны.

Следствие идет по статье УК Грузии – "разбой". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1178)


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