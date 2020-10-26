В Аджарии раскрыта кража - задержаны три человека

Кража произошла в поселке Хелвачаури - преступники проникли в дом одного из жителей. Им грозит от четырех до семи лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Аджарии раскрыт факт кражи - полиция задержала трех подозреваемых, сообщается на сайте МВД Грузии.

В частности, задержаны 33-летний, ранее неоднократно судимый, и двое мужчин 24 и 25 лет. Они обвиняются в краже.

Следствие установило, что обвиняемые 25 октября этого года ночью тайно проникли в один из домов в поселке Хелвачаури и украли ювелирные изделия, наручные часы, бумажник и ключи от сейфа.

Преступники избили хозяина дома и с награбленным скрылись с места происшествия. Их задержали по горячим следам. Часть награбленного изъята в качестве улик.

Следствие идет по статье УК Грузии – кража. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.