На востоке Грузии под колесами автомобиля погиб пешеход

Жертвой дорожно-транспортного происшествия стал 28-летний молодой человек. Он скончался до приезда скорой

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Молодой мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Сагареджо (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2".

Случай произошел у села Иормуганло. По словам очевидцев, 28-летний мужчина пытался перейти дорогу, когда его сбил движущийся на большой скорости автомобиль. От полученных травм молодой мужчина скончался до приезда скорой помощи.

По факту началось следствие. На месте была мобилизована полиция.

По данным МВД Грузии, за первое полугодие в стране произошло 2 270 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 203 человека, в том числе и дети.