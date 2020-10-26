В Рустави скончался вылечившийся от коронавируса 21-летний мужчина

Его смерть была странной, поскольку накануне он был выписан как вылечившийся от коронавируса пациент

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Рустави скончался 21-летний молодой человек, накануне выписанный из ковид-гостиницы как вылеченный от коронавируса, сообщает телекомпания Imedi.

По распространившейся информации, юноше был сделан ПЦР-тест и он был отрицательным. Он умер внезапно в кругу друзей.

Подходы к дому, где все произошло, перекрыты полицией. На месте вместе со следователями работают медики и эпидемиологи, устанавливая причину смерти молодого человека.

О других деталях пока не сообщается.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения. За последние сутки скончались 14 человек, и общее число достигло 215. Вместе с тем с начала пандемии вылечились уже 11 370 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.