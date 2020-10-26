19:05 26 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8137
  • 100 RUB4.2174
  • USD3.2202
Поиск
Скорая помощь 112 на выезде

В Рустави скончался вылечившийся от коронавируса 21-летний мужчина

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2508)
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/19/249802876.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201026/249810823/V-Rustavi-skonchalsya-vylechennyy-ot-koronavirusa-21-letniy-molodoy-chelovek.html

Его смерть была странной, поскольку накануне он был выписан как вылечившийся от коронавируса пациент

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Рустави скончался 21-летний молодой человек, накануне выписанный из ковид-гостиницы как вылеченный от коронавируса, сообщает телекомпания Imedi.

Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок на рынке
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
В Грузии ношение масок на улицах может стать обязательным

По распространившейся информации, юноше был сделан ПЦР-тест и он был отрицательным. Он умер внезапно в кругу друзей.

Подходы к дому, где все произошло, перекрыты полицией. На месте вместе со следователями работают медики и эпидемиологи, устанавливая причину смерти молодого человека.

О других деталях пока не сообщается.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения. За последние сутки скончались 14 человек, и общее число достигло 215. Вместе с тем с начала пандемии вылечились уже 11 370 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2508)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
Волшебный лес Сабадури: живая сказка Грузии - фото
Как сотрудники полиции следят за ношением масок в тбилисском метро - видео
Как сотрудники полиции следят за ношением масок в тбилисском метро - видео
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться