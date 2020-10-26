МВД Грузии назвало имя подозреваемого в захвате заложников в Зугдиди - идет спецоперация

В Зугдиди и окрестностях города в настоящее время идет спецоперация по поиску и задержанию подозреваемого в нападении на отделение банка

ТБИЛИСИ, 26 окт - Sputnik Грузия. МВД Грузии назвало имя подозреваемого в осуществлении захвата заложников в отделении банка в Зугдиди - это некий Бадри Эсебуа, 1988 года рождения.

На прошлой неделе, 21 октября, мужчина в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться.

"Идентифицировано лицо, участвовавшее в нападении - Бадри Эсебуа, 1988 года рождения. Для установления его местонахождения и ареста полиция продолжает специальные оперативные следственные действия. Следствие ведется по статьям "террористический акт", "захват заложников в террористических целях" и "незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия", говорится в заявлении МВД.

Ранее это же имя назвал оппозиционный телеканал "Мтавари Архи". Министерство отметило, что информация о личности подозреваемого, его имя и фотографии были распространены СМИ, несмотря на призыв воздержаться от подобных действий и не мешать следствию.

"Целенаправленное распространение СМИ информации о преступлении такой тяжести, параллельно с оперативными действиями, мешает следствию", - предупреждает МВД.

Между тем, по сообщению корр. Sputnik Грузия из Зугдиди, в настоящее время спецоперация МВД по этому делу идет одновременно в трех местах: в доме семьи в селе Григолиши, у родственников в Зугдиди и в здании микрофинансовой организации, где работал подозреваемый.

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На данный момент известно, что Бадри Эсебуа - бывший сотрудник министерства обороны, он покинул вооруженные силы год назад. Родственники в беседе с журналистами категорически исключают причастность Эсебуа к захвату заложников, утверждая, что он гораздо ниже ростом, чем напавший на банк.

По словам матери подозреваемого, около 12 часов дня он вышел из дома и направился в Тбилиси к врачу. Через несколько часов произошло нападение на банк. После нападения Бадри Эсебуа дома не появлялся.