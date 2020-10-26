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Спецоперация в Зугдиди по освобождению заложников, захваченных в филиале Банка Грузии

Полиция завершила обыск в доме обвиняемого в захвате заложников в Зугдиди

© REUTERS / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (42)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201026/249813563/Politsiya-zavershila-obysk-v-dome-obvinyaemogo-v-zakhvate-zalozhnikov-v-Zugdidi.html

Начальник управления полиции Зугдиди доставил в региональную полицию отца подозреваемого, Тариэла Эсебуа

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Полиция завершила обыск в доме семьи Бадри Эсебуа, обвиняемого в ограблении банка и захвате заложников, в селе Алерцкари Зугдидского муниципалитета.

На прошлой неделе, 21 октября, мужчина в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться.

По информации Первого канала, правоохранители подтвердили, что следственные действия были завершены на месте, однако не уточнили, были ли изъяты в доме какие-либо улики.

Спецоперация в Зугдиди по освобождению заложников, захваченных в филиале Банка Грузии
© REUTERS / STRINGER
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Кроме того, начальник управления полиции Зугдиди Ираклий Пацация лично доставил в региональную полицию отца подозреваемого, Тариэла Эсебуа.

Также завершилось обыски у родственников в Зугдиди и в здании микрофинансовой организации, где работал подозреваемый. На допрос были доставлены родственница Эсебуа и молодой человек.

Министерство внутренних дел Грузии распространило сегодня информацию о том, что Бадри Эсебуа совершил нападение на Банк Грузии в Зугдиди. В МВД заявляли, что ведется розыск подозреваемого.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (42)


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