Разыскивается! МВД Грузии распространило фото подозреваемого в захвате банка

После того, как в СМИ просочилась информация о личности подозреваемого в захвате заложников в Зугдиди, полиция была вынуждена обнародовать и его фото

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии опубликовало фото Бадри Эсебуа, который, по информации ведомства, захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в Зугдиди.

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Мужчина в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, 21 октября днем ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться. Его местонахождение до сих пор не установлено.

"В результате оперативных и следственных мероприятий установлено, что лицо, причастное к нападению, – Бадри Эсебуа, 1988 года рождения. Чтобы установить его местонахождение и задержать, полиция активно проводит специальные оперативные, следственные и розыскные мероприятия", – сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

photo : press service of Ministry of Internal Affairs of Georgia Бадри Эсебуа

Следствие ведется по трем статьям Уголовного кодекса Грузии – 236, 323 и 329 – "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "терроризм", и "захват заложников в террористических целях".

В понедельник поздно вечером полиция провела обыск в доме семьи Эсебуа в селе Алерцкари Зугдидского муниципалитета, а также у его родственников в Зугдиди и в здании микрофинансовой организации, где работал подозреваемый, но стражи порядка не уточнили, были ли изъяты в доме какие-либо улики.

Начальник управления полиции Зугдиди Ираклий Пацация лично доставил в региональную полицию отца подозреваемого Тариэла Эсебуа. Были опрошены и другие родственники и знакомые подозреваемого.

МВД Грузии 25 октября распространило заявление о том, что грабитель уже идентифицирован и призвало СМИ не раскрывать его личность. Однако личность вероятного преступника назвал оппозиционный телеканал "Мтавари архи". Министерство отметило, что информация о личности подозреваемого, его имя и фотографии были распространены СМИ, несмотря на призыв воздержаться от подобных действий и не мешать следствию.

На данный момент известно, что Бадри Эсебуа – бывший сотрудник министерства обороны, он ушел из Вооруженных сил год назад. Родственники в беседе с журналистами категорически исключают причастность Эсебуа к захвату заложников, утверждая, что он гораздо ниже ростом, чем напавший на банк.

По словам матери подозреваемого, в тот день около 12 часов дня он вышел из дома и направился в Тбилиси к врачу. Через несколько часов произошло нападение на банк. После нападения Бадри Эсебуа дома не появлялся.