Разыскивается! МВД Грузии распространило фото подозреваемого в захвате банка

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии опубликовало фото Бадри Эсебуа, который, по информации ведомства, захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в Зугдиди.

Мужчина в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, 21 октября днем ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться. Его местонахождение до сих пор не установлено.

"В результате оперативных и следственных мероприятий установлено, что лицо, причастное к нападению, – Бадри Эсебуа, 1988 года рождения. Чтобы установить его местонахождение и задержать, полиция активно проводит специальные оперативные, следственные и розыскные мероприятия", – сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

photo : press service of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Бадри Эсебуа