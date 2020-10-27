Премьер Грузии обсудил в Зугдиди детали спецоперации по освобождению заложников

Накануне в Зугдиди был произведен обыск в доме подозреваемого в терроризме Бадри Эсебуа и опрошены всего родственники, выйти на след самого террориста полиции пока не удалось

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прибыл в Зугдиди и встретился с исполняющим обязанности губернатора региона Самегрело - Земо Сванети Малхазом Тория, сообщает телеканал Rustavi-2.

После завершению двухчасовой встречи, Гахария так и не рассказал журналистам о деталях встречи с Тория. Однако с учетом того, что на ней присутствовали и высокопоставленные представители силовых структур, обсуждались детали спецоперации по освобождению заложников в одном из филиалов Банка Грузии и ход следственных мероприятий по поиску преступника.

МВД Грузии накануне назвало имя подозреваемого в осуществлении захвата заложников в отделении банка в Зугдиди - это некий Бадри Эсебуа, 1988 года рождения.

21 октября мужчина в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться.

На данный момент известно, что Бадри Эсебуа - бывший сотрудник министерства обороны, он ушел из Вооруженных силы год назад. В данный момент он находится в розыске.