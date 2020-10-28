Сваны в Местии требуют освобождения обвиняемых в насилии земляков

Четыре человека обвиняются в избиение члена правящей партии "Грузинская мечта", один из них - чемпион мира по боксу. Пострадавший был доставлен в больницу с множественным переломом лицевых костей

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Жители Местия (регион Самегрело - Земо Сванети) перекрыли въезд в поселок в знак протеста, сообщает телеканал Rustavi 2.

Они требуют освобождения из-под стражи четырех земляков, обвиняемых в избиении члена партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Темура Шубитидзе. Если их требование не будет выполнено, участники акции грозятся сорвать выборы 31 октября в Местии.

Члены семей обвиняемых утверждают, что задержанные – это те люди, которые активно выступали в свое время против строительства ГЭС и добычи золота в Местийском районе.

© Sputnik / STRINGER Жители Местия перекрыли въезд в поселок в знак протеста

Нападение на члена "Грузинская мечта" Темура Шубитидзе было совершено 30 сентября, когда он ехал на своем личном автомобиле по дороге Тбилиси-Марнеули. Шубитидзе нагнала другая машина, сидящие в ней люди избили его и скрылись с места происшествия.

Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи диагностировали множественные фрагментарные переломы лицевых костей.

В рамках оперативно-розыскных и следственных мероприятий были задержаны четыре человека, ранее судимые за различные преступления. По имеющейся информации, среди задержанных по этому делу - чемпион мира по боксу Лаша Гургулиани.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нанесение особо тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.