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Пассажирский поезд

Поезд сбил пенсионерку на западе Грузии

© Sputnik / Denis Aslanov
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201028/249833686/Poezd-sbil-pensionerku-na-zapade-Gruzii-.html

Столкновение было настолько сильным, что женщина упала в реку. На месте происшествия ведется поисковая операция

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Поезд, движущийся по центральной железной дороге Тбилиси-Зугдиди, сбил 60-летнюю женщину, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

Трагедия произошла в муниципалитете Хоби, у отрезка Ноджихеви, где протекает река Хобисцкали. По словам очевидцев, машинист поезда не один раз сигналил женщине, чтобы она сошла с рельсов, но она не слышала. Столкновение было настолько сильным, что женщина упала в реку.

Поезд врезался в женщину и выбросил в реку Хобисцкали
© Sputnik / STRINGER
Поезд врезался в женщину и выбросил в реку Хобисцкали

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты и спасатели службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые ищут тело женщины в реке.



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