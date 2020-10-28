Поезд сбил пенсионерку на западе Грузии

Столкновение было настолько сильным, что женщина упала в реку. На месте происшествия ведется поисковая операция

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Поезд, движущийся по центральной железной дороге Тбилиси-Зугдиди, сбил 60-летнюю женщину, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

Трагедия произошла в муниципалитете Хоби, у отрезка Ноджихеви, где протекает река Хобисцкали. По словам очевидцев, машинист поезда не один раз сигналил женщине, чтобы она сошла с рельсов, но она не слышала. Столкновение было настолько сильным, что женщина упала в реку.

© Sputnik / STRINGER Поезд врезался в женщину и выбросил в реку Хобисцкали

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты и спасатели службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые ищут тело женщины в реке.