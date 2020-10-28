Минобороны Грузии: захватчик заложников в Зугдиди военный в отставке

Оборонное ведомство официально сообщает, что подозреваемый в терроризме Бадри Эсебуа был уволен из Оборонных сил в июле 2019 года

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Обвиняемый в нападении на Банк Грузии и захвате заложников в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) Бадри Эсебуа не является действующим военнослужащим, сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии.

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Согласно распространенному ведомством официальному документу, рядовой первого класса Бадри Эсебуа был уволен с военной службы на основании приказа командующего Оборонными силами Грузии 4 июля 2019 года.

"Партийное телевидение "Национального движения" - "Мтавари архи", продолжает кампанию дезинформации против Сил обороны и утверждает, что напавший на один из филиалов Банка Грузии в Зугдиди является действующим военнослужащим. Несмотря на то, что мы сделали публичное объяснение, что указанное лицо не является действующим военнослужащим, указанное телевидение и некоторые ангажированные политики игнорируют этот факт и намеренно распространяют совершенно противоположную информацию", - заявил начальник департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны Николоз Молодинашвили.

МВД Грузии в понедельник назвало имя подозреваемого в осуществлении захвата заложников в отделении банка в Зугдиди - это некий Бадри Эсебуа, 1988 года рождения.

21 октября мужчина в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться.