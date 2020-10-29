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Патрульная полиция

Грузинский оппозиционер утверждает, что в него стреляли

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2234)
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Полиция осмотрела место происшествия, однако пулю не нашла. Сам политик связывает инцидент с политической деятельностью своей партии

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Генеральный секретарь партии "Прогрессивная Грузия" Георгий Квабзиридзе был опрошен в полиции Ваке-Сабурталинского района Тбилиси по поводу возможных угроз в его адрес, сообщает телеканал Rustaviт 2.

Как заявил Квабзиридзе журналистам, ему угрожал незнакомый человек, он даже выстрелил в воздух для устрашения.

Предвыборная символика. Баннер партии Европейская Грузия с портретами ее лидеров - Бакрадзе, Угулава, Бокерия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Он рассказал, что нападение произошло накануне поздно вечером, когда он вышел из офиса партии и направлялся к своей машине. По словам Квабзиридзе, незнакомец требовал, чтобы он ушел из политики.

"Я связываю происшедшее с той политической деятельностью, которую ведет наша партия. Я  не собираюсь уходить из политики. Наша партия – сила, и ее ничто не остановит", – заявил политик.

Адвокат Кахабер Мумладзе оценивает это, как попытку вмешательства в политическую деятельность его клиента.

"Была осуществлена попытка запугать генерального секретаря партии, что неприемлемо, особенно в существующей реальности. Это было вмешательство в политическую деятельность", – заявил адвокат.

Полиция осмотрела место происшествия, но стреляной гильзы не нашла. По словам адвоката, в протокол осмотра места происшествия была записана невероятная фраза – "в связи с отсутствием пуля не была изъята". Он предполагает, что полиция не настроена вести расследование инцидента.

Темы:
Происшествия в Грузии (2234)


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