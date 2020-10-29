Взрыв в Кахети: в селе Нукриани ограбили банкомат

По факту возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье "намеренное уничтожение или повреждение чужой вещи"

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В Кахети в селе Нукриани поздно ночью прогремел взрыв в здании сельской администрации, где был установлен банкомат, сообщает телекомпания Rustavi 2.

В результате взрыва выбиты стекла в здании, повреждены стены. Предполагают, что таким методом злоумышленники добрались до банкомата и унесли определенную сумму.

Местные жители уверены, что взрыв был осуществлен именно с целью ограбления, однако официально эту информацию пока не подтверждают.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие по статье "умышленное повреждение или уничтожение чужой вещи".