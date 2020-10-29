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Патрульная полиция 112

Взрыв в Кахети: в селе Нукриани ограбили банкомат

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1179)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201029/249842034/Vzryv-v-Kakheti-v-sele-Nukriani-ograbili-bankomat.html

По факту возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье "намеренное уничтожение или повреждение чужой вещи"

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В Кахети в селе Нукриани поздно ночью прогремел взрыв в здании сельской администрации, где был установлен банкомат, сообщает телекомпания Rustavi 2.

В результате взрыва выбиты стекла в здании, повреждены стены. Предполагают, что таким методом злоумышленники добрались до банкомата и унесли определенную сумму.

Местные жители уверены, что взрыв был осуществлен именно с целью ограбления, однако официально эту информацию пока не подтверждают.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие по статье "умышленное повреждение или уничтожение чужой вещи".

Темы:
Преступность в Грузии (1179)


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