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Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди

МВД Грузии: фото и видео террориста, появившиеся в СМИ, сделаны до захвата заложников

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Происшествия
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (49)
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Обвиняемый в терроризме и захвате заложников Бадри Эсебуа до сих пор находится в розыске, полиция все еще не вышла на его след

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Фото и видео, опубликованные накануне несколькими грузинскими телеканалами, на которых изображен захватчик заложников в Зугдиди, датируются 6, а не 27 октября, заявляет МВД Грузии.

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Ведомство заявляет, что видео и фото были сняты не только в Зугдиди, но и в других муниципалитетах региона и до захвата заложников в банке.

"Фото и видео были сняты устройствами видеонаблюдения, размещенными на различных объектах, 6 октября, а не 27 октября этого года. Также опубликованные материалы были сняты в других муниципалитетах региона (Самегрело - Земо Сванети), а не в Зугдиди, как сообщают СМИ. Преднамеренная фальсификация информации, что якобы личность, идентифицированная во время нападения, – Бадри Эсебуа, свободно передвигается по улицам Зугдиди, вводит общественность в заблуждение и дискредитирует правоохранительные органы", – говорится в заявлении МВД.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
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Полиция проводит специальную оперативно-розыскную операцию по установлению местонахождения 32-летнего Бадри Эсебуа.

Накануне Минобороны Грузии распоcтранило заявление о том, что Эсебуа не является действующим военным, как это утверждают некоторые СМИ, и был уволен с военной службы 4 июля 2019 года.

21 октября мужчина в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться.

Бадри Эсебуа все еще находится в розыске.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (49)


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