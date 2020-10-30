Кровавое ДТП на востоке Грузии: пять человек погибли, много раненых

На 77-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в западном направлении грузовик с турецкими номерными знаками столкнулся с пассажирским микроавтобусом

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Вблизи Гори в западной Грузии на автомагистрали Восток-Запад в результате ДТП погибли пять человек и ранено 11, говорится в заявлении МВД Грузии.

"30 октября 2020 года на 77-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в западном направлении грузовик с турецкими номерными знаками столкнулся с пассажирским микроавтобусом", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пять пассажиров микроавтобуса погибли на месте в результате указанного дорожно-транспортного происшествия, а 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием ведется расследование" - заявили в МВД.

Автокатастрофа под Гори произошла поздно ночью. Раненые доставлены в клинику "Гормеди", состояние нескольких пострадавших оценивается как крайне тяжелое.