Скончался шестой человек, пострадавший в кровавом ДТП близ Гори

По сообщениям СМИ, пассажиры микроавтобуса возвращались из Тбилиси с митинга партии "Единое национальное движение" и блока "Сила в единстве" домой

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Число жертв дорожно-транспортного происшествия вблизи города Гори (регион Шида Картли) возросло до шести, сообщает телеканал Rustavi 2.

В ночь на пятницу, 30 октября на 77-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе грузовик с турецкими номерными знаками столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек".

По информации Первого канала, пассажиры микроавтобуса, попавшего в аварию у Гори, возвращались из Тбилиси с митинга партии "Единое национальное движение" и блока "Сила в единстве" домой.

Авария под Гори произошла поздно ночью. Раненые доставлены в клинику "Гормеди", состояние нескольких пострадавших оценивается как крайне тяжелое.