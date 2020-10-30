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Георгий Гахария

Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших в ДТП близ Гори

photo : Government of Georgia / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2239)
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В автоаварии на центральной автомагистрали погибли шесть человек, десять получили телесные повреждения разной степени тяжести

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил соболезнования семьям погибших в автоаварии на скоростной автомагистрали Восток-Запад близ Гори.

Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
© Sputnik / Alex Shlamov
Скончался шестой человек, пострадавший в кровавом ДТП близ Гори

В ночь на пятницу, 30 октября, на 77-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе грузовик с турецкими номерными знаками столкнулся с пассажирским микроавтобусом. По последним данным погибли шесть человек, 10 получили тяжелые телесные повреждения.

Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек".

"В первую очередь выражаю соболезнования родным погибших. Особо хочу выразить соболезнования Зугдиди, Хоби и Чхороцку. Нам нельзя терять ни одного нашего гражданина. Наши врачи делают все, чтобы спасти жизнь нашим гражданам", - заявил Гахария.

По информации Первого канала, пассажирами микроавтобуса, попавшего в аварию у Гори, были участники акции "Национального движения", которые возвращались из Тбилиси домой.

Темы:
Происшествия в Грузии (2239)


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