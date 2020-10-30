Полиция задержала водителя турецкого грузовика, въехавшего в микроавтобус близ Гори

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Представители правоохранительных органов Грузии задержали гражданина Турции, который находился за рулем грузовика, въехавшего в микроавтобус близ Гори (регион Шида Картли), сообщается на сайте МВД Грузии.

В ночь на пятницу, 30 октября, на 77-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе грузовик с турецкими номерными знаками столкнулся с пассажирским микроавтобусом. По последним данным грузинских СМИ, в результате ДТП погибли шесть человек, 10 получили тяжелые телесные повреждения.

Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек". Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации Первого канала, пассажиры микроавтобуса, попавшего в аварию у Гори, возвращались из Тбилиси с митинга партии "Единое национальное движение" и блока "Сила в единстве" домой, в регион Самегрело.