13:41 30 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7913
  • 100 RUB4.0794
  • USD3.2338
Поиск
Руки в наручниках. Задержание преступника

Полиция задержала водителя турецкого грузовика, въехавшего в микроавтобус близ Гори

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2239)
29710
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201030/249855842/Politsiya-zaderzhala-voditelya-turetskogo-gruzovika-vekhavshego-v-mikroavtobus-bliz-Gori.html

Страшная авария произошла поздно ночью в регионе Шида Картли, на 77-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Представители правоохранительных органов Грузии задержали гражданина Турции, который находился за рулем грузовика, въехавшего в микроавтобус близ Гори (регион Шида Картли), сообщается на сайте МВД Грузии.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших в ДТП близ Гори

В ночь на пятницу, 30 октября, на 77-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе грузовик с турецкими номерными знаками столкнулся с пассажирским микроавтобусом. По последним данным грузинских СМИ, в результате ДТП погибли шесть человек, 10 получили тяжелые телесные повреждения.

Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек". Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации Первого канала, пассажиры микроавтобуса, попавшего в аварию у Гори, возвращались из Тбилиси с митинга партии "Единое национальное движение" и блока "Сила в единстве" домой, в регион Самегрело.

Темы:
Происшествия в Грузии (2239)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация возле собора Нотр-Дам в Ницце, где произошло нападение на людей и есть жертвы, Франция
Теракт в Ницце: неизвестный напал на людей у церкви - фото
Резня в Ницце: что случилось в церкви Нотр-Дам?
Резня в Ницце: что случилось в церкви Нотр-Дам? - видео
Парламентские выборы в Грузии: избирательный бюллетень - инфографика
Участники парламентских выборов в Грузии: как будет выглядеть бюллетень
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться