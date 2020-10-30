Президент Грузии выразила соболезнования в связи с трагедией в Гори

Пассажиры микроавтобуса, попавшего в аварию у Гори, возвращались из Тбилиси с митинга партии "Единое национальное движение"

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям и близким погибших в ДТП близ Гори (регион Шида Картли).

В ночь на пятницу, 30 октября, на 77-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе грузовик с турецкими номерными знаками столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

По последним данным грузинских СМИ, в результате погибли шесть человек, 10 получили тяжелые телесные повреждения.

"Выражаю скорбь в связи с трагедией, случившейся в Гори. Соболезную семьям и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - заявила президент.

Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек".

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали водителя грузовика, гражданина Турции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция задержала водителя турецкого грузовика, въехавшего в микроавтобус близ Гори >>

Пассажиры микроавтобуса, попавшего в аварию у Гори, возвращались из Тбилиси с митинга партии "Единое национальное движение" и блока "Сила в единстве" домой, в регион Самегрело.