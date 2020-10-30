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Машина патрульной полиции

В Кахети мужчина убил двоих и ранил одного человека

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1180)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201030/249859455/V-Kakheti-muzhchina-ubil-dvoikh-i-ranil-odnogo-cheloveka.html

Семейная ссора в селе Вазисубани переросла в страшное преступление - муж сначала застрелил жену, а потому расправился с двумя соседями, прибежавшими на шум

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Житель села Вазисубани в муниципалитете Гурджаани  убил двух человек и ранил одного, сообщает Первый канал.

51-летний мужчина из охотничьего ружья сначала застрелил жену, а затем соседа, зашедшего на шум. Он выстрелил и во второго соседа, но не смертельно. Он был госпитализирован на скорой помощи в клинику "Джео Госпиталь".

По словам менеджера больницы Гелы Орвелашвили, ранен 49-летний мужчина. У него тяжелое челюстно-лицевое ранение, поэтому пациента решено переправить в профильную клинику в Тбилиси.

По факту возбуждено уголовное дело, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.

Темы:
Преступность в Грузии (1180)


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