В Кахети мужчина убил двоих и ранил одного человека

Семейная ссора в селе Вазисубани переросла в страшное преступление - муж сначала застрелил жену, а потому расправился с двумя соседями, прибежавшими на шум

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Житель села Вазисубани в муниципалитете Гурджаани убил двух человек и ранил одного, сообщает Первый канал.

51-летний мужчина из охотничьего ружья сначала застрелил жену, а затем соседа, зашедшего на шум. Он выстрелил и во второго соседа, но не смертельно. Он был госпитализирован на скорой помощи в клинику "Джео Госпиталь".

По словам менеджера больницы Гелы Орвелашвили, ранен 49-летний мужчина. У него тяжелое челюстно-лицевое ранение, поэтому пациента решено переправить в профильную клинику в Тбилиси.

По факту возбуждено уголовное дело, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.