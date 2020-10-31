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Руки в наручниках. Задержание преступника

Двойное убийство в Кахети – подозреваемый задержан по горячим следам

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1181)
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56-летний мужчина обвиняется в убийстве жены и соседа, а также ранении еще двух человек. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Двойное убийство в Кахети раскрыто – полиция задержала подозреваемого по горячим следам, сообщается на сайте МВД Грузии.

56-летний житель села Вазисубани Гурджаанского района обвиняется в убийстве двух и попытке убийства еще двух человек.

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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Следствие установило, что обвиняемый из охотничьего ружья убил сначала супругу, а вслед за ней и прибежавшего на шум соседа. Затем он вышел за ворота и открыл беспорядочную стрельбу, ранив еще двух человек, и скрылся с места происшествия.

Полиция задержала мужчину вечером того же дня. Он скрывался на сельском кладбище.

Правоохранители изъяли охотничье ружье в качестве улики. Задержанный признает вину.

Следствие идет по статье УК Грузии "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Задержанному грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1181)


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