Двойное убийство в Кахети – подозреваемый задержан по горячим следам

56-летний мужчина обвиняется в убийстве жены и соседа, а также ранении еще двух человек. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Двойное убийство в Кахети раскрыто – полиция задержала подозреваемого по горячим следам, сообщается на сайте МВД Грузии.

56-летний житель села Вазисубани Гурджаанского района обвиняется в убийстве двух и попытке убийства еще двух человек.

Следствие установило, что обвиняемый из охотничьего ружья убил сначала супругу, а вслед за ней и прибежавшего на шум соседа. Затем он вышел за ворота и открыл беспорядочную стрельбу, ранив еще двух человек, и скрылся с места происшествия.

Полиция задержала мужчину вечером того же дня. Он скрывался на сельском кладбище.

Правоохранители изъяли охотничье ружье в качестве улики. Задержанный признает вину.

Следствие идет по статье УК Грузии "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Задержанному грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет.