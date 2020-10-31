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Парламентские выборы в Грузии 2020 - конверты для бюллетеней для голосования

Избирателям в Зугдиди забыли выдать бюллетени по партиям

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (569)
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Нарушение было выявлено на избирательном участке № 89 – здесь 39 избирателей проголосовали только за мажоритарных кандидатов, а партии потеряли их голоса

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. На 89-м избирательном участке в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) пропали голоса 39 избирателей, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Председатель избирательного участка Звиад Куталия подтвердил факт, заявив, что 39 избирателям при голосовании были выданы только бюллетени по мажоритарным кандидатам, а по пропорциональным выборам их голоса пропали. Причину случившегося Куталия никак не объяснил.

Пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе. Парламентские выборы 2020
© Sputnik / Alex Shlamov
ЦИК Грузии: явка избирателей на 10:00 – 8,33%
Оппозиция расценивает этот факт как попытку фальсификации результатов выборов.

Представители оппозиционной партии "Европейская Грузия", находящиеся на участке, оформили жалобу.

К выборам напечатано 3 160,9 тысячи бюллетеней для пропорциональной системы (списки партий и блоков), 3 097,8 тысячи – для мажоритарных, 584 тысячи – для выборов в Верховный совет Аджарии, 40,1 тысячи – для выборов депутатов сакребуло (райсоветы), 219,8 тысячи – для выборов мэров.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (569)


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